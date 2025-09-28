Поздравление работникам и ветеранам машиностроительного комплекса

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником:

"Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.

Машиностроительная отрасль является одной из важнейших для экономики Беларуси, дает рабочие места десяткам тысяч жителей республики. Продукция, которая сходит с отечественных конвейеров, востребована во всех уголках земного шара.

Основа для такой успешной работы заложена ветеранами, а нынешняя молодежь своими свежими идеями помогает внедрять в производство самые передовые и инновационные технологии.

Уверен, и в дальнейшем, используя накопленный опыт и результаты современных достижений, работники Министерства промышленности, научных конструкторских бюро, предприятий отрасли выполнят ответственные задачи по обеспечению технологического суверенитета, что еще больше укрепит наши позиции на международном рынке.

Желаю всем доброго здоровья, благополучия и покорения новых высот ради процветания родной страны".