Поздравление работникам и ветеранам лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности
Работникам и ветеранам лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Прекрасные леса Беларуси с удивительно разнообразным животным и растительным миром - не только дар природы, но и результат упорного ежедневного труда огромной команды профессионалов: лесников и лесничих, охотоведов и егерей, рабочих питомников и цехов деревообработки.
Благодаря рачительному хозяйствованию, внедрению самых передовых технологий по созданию и восстановлению лесов сегодня на каждого жителя страны приходится больше гектара "зеленого золота", наши огромные болота по праву называют легкими Европы, а реликтовые пущи привлекают туристов со всего мира.
Отрадно, что проведенная модернизация перерабатывающих предприятий позволяет создавать новые рабочие места, производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, получать прибыль и развивать отрасль.
Убежден, вы сделаете все возможное, чтобы сохранить и приумножить наше национальное богатство, пользоваться которым будут еще многие поколения белорусов.
В День работников леса хочу пожелать вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях.
Александр Лукашенко