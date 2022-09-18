Поздравление работникам и ветеранам лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности

Работникам и ветеранам лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Прекрасные леса Беларуси с удивительно разнообразным животным и растительным миром - не только дар природы, но и результат упорного ежедневного труда огромной команды профессионалов: лесников и лесничих, охотоведов и егерей, рабочих питомников и цехов деревообработки.

Благодаря рачительному хозяйствованию, внедрению самых передовых технологий по созданию и восстановлению лесов сегодня на каждого жителя страны приходится больше гектара "зеленого золота", наши огромные болота по праву называют легкими Европы, а реликтовые пущи привлекают туристов со всего мира.

Отрадно, что проведенная модернизация перерабатывающих предприятий позволяет создавать новые рабочие места, производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, получать прибыль и развивать отрасль.

Убежден, вы сделаете все возможное, чтобы сохранить и приумножить наше национальное богатство, пользоваться которым будут еще многие поколения белорусов.

В День работников леса хочу пожелать вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях.

Александр Лукашенко