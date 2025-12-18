Поздравление работникам и ветеранам ГВТУП "Белспецвнештехника" с 30-летием организации

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственного внешнеторгового унитарного предприятия "Белспецвнештехника" с 30-летием со дня образования данной организации.

"В относительно короткие исторические сроки "Белспецвнештехника" стала неотъемлемой частью оборонно-промышленного комплекса страны, мощной экспортной структурой с репутацией надежного и компетентного партнера далеко за пределами Беларуси. В этом большая заслуга и тех, кто с первых дней работы предприятия закладывал его основы, и тех, кто сегодня своим трудом вносит значимый вклад в развитие военно-технического сотрудничества и укрепление безопасности нашего государства", - отметил Президент.

Он выразил убеждение в том, что коллектив "Белспецвнештехники" и впредь будет успешно и эффективно решать все поставленные задачи, а роль предприятия в продвижении отечественной продукции - расти. "Пусть каждый ваш проект станет успешным, а поводов для гордости будет как можно больше", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал работникам предприятия крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых профессиональных успехов на благо Беларуси.