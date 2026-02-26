Поздравление работникам и ветеранам ГПО "Белоруснефть"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ГПО "Белоруснефть" с 60-летием со дня основания объединения.

Глава государства отметил, что это не просто круглая дата, а важная веха в истории отечественной промышленности.

"Созданное как часть топливно-энергетического комплекса Советского Союза предприятие стало надежной опорой для экономики страны", - говорится в поздравлении.

"Белоруснефть" сейчас занимается не только бурением и добычей черного золота, но и развивает самую широкую в стране сеть АЗС, является национальным оператором зарядной инфраструктуры для электромобилей, постоянно внедряет передовые технологии в производство и управление. "А последовательная государственная политика и слаженная работа коллектива позволяют эффективно отвечать на вызовы времени и решать важнейшие стратегические задачи", - констатировал Президент.

География деятельности организации давно вышла за пределы Беларуси и включает такие страны, как Россия, Китай, Эквадор и другие, где она успешно работает, ее знают и ценят как надежного партнера.

"Белоруснефть" вносит значительный вклад как в экономику, так и в социальную стабильность, развитие регионов, поддержку культуры, образования и спорта", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отдельно отметил важную роль всех, кто стоял у истоков предприятия и кто достойно продолжает славные традиции белорусских нефтяников. "Уверен, коллектив и далее будет двигаться вперед с полной отдачей", - добавил он.

Президент пожелал работникам и ветеранам ГПО "Белоруснефть" крепкого здоровья, счастья, новых успехов и уверенности в завтрашнем дне.