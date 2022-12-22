Поздравление работникам и ветеранам энергетической отрасли с профессиональным праздником

Работникам и ветеранам энергетической отрасли

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем энергетика.

Благодаря профессионализму и добросовестной работе десятков тысяч высококлассных специалистов энергетический комплекс динамично развивается: успешно освоен мирный атом, реализуются масштабные проекты по получению энергии не только из привычных углеводородов, но и возобновляемых источников, местных видов топлива.

По каждому направлению внедряются новейшие технологии, монтируется современное оборудование, повышается эффективность использования генерирующих мощностей, что в совокупности ставит Беларусь на одну ступень развития с ведущими экономиками мира.

Убежден, и в дальнейшем производственный и технологический потенциал позволит организациям энергосистемы успешно решать поставленные перед ними задачи, главная из которых - надежное и бесперебойное снабжение энергоресурсами всех потребителей.

Желаю крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и новых трудовых достижений.

Александр Лукашенко