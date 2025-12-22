Поздравление работникам и ветеранам энергетической отрасли
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем энергетика.
Топливно-энергетический комплекс страны является одной из ключевых отраслей национальной экономики, обеспечивает устойчивую работу отечественных предприятий и функционирование объектов социальной сферы.
Современные, надежные, динамичные предприятия энергосистемы создают высокопродуктивные рабочие места и играют важную роль в развитии городов и регионов.
Запуск двух энергоблоков Белорусской АЭС как никогда усилил энергетический потенциал республики. Решение о строительстве третьего энергоблока стало своевременным и важным шагом на пути дальнейшего развития Беларуси и укрепления ее суверенитета.
Все достижения отрасли, уникальный опыт и компетенции - результат ежедневной работы большого и дружного коллектива.
Убежден, что ваши профессионализм, накопленные знания и навыки, а также многолетние трудовые традиции станут залогом эффективного решения поставленных задач.
В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, новых трудовых свершений и мирного неба над головой.
Александр Лукашенко