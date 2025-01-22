Поздравление работникам и ветеранам дипломатической службы

Работникам и ветеранам дипломатической службы Республики Беларусь

Дорогие товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника.

На современном этапе развития нашего государства перед вами стоят важнейшие задачи: быть надежным форпостом в представлении экономических интересов Беларуси, ее экспортного потенциала, привлекать инвестиции и новейшие технологии, последовательно расширять за рубежом круг наших партнеров и единомышленников, убедительно доказывать оппонентам всю бесперспективность любого давления на нашу страну, помогать соотечественникам в сложных ситуациях за границей, всемерно способствовать укреплению мира и безопасности.

Уверен, вы вместе с коллегами - истинными профессионалами, государственниками - достойно справитесь с этой ответственной миссией.

Желаю, чтобы каждый сотрудник системы МИДа, в полной мере обладая присущей профессии эрудицией и подготовкой, честно и гордо носил высокое звание дипломата, всегда оставался образцом настоящего гражданина и патриота.

Всем работникам и ветеранам внешнеполитического ведомства крепкого здоровья, мира и успешного достижения обозначенных ориентиров на благо нашей Беларуси.

Александр Лукашенко