Поздравление работникам и ветеранам Белорусской железной дороги

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Белорусской железной дороги с 160-летием со дня ее основания.

"Каждый год более чем полуторавековой истории - это славная летопись создания отечественной стальной магистрали, которая сегодня является важнейшей транспортной артерией и одним из самых узнаваемых брендов нашей страны, - говорится в поздравлении. - Благодаря слаженной работе многотысячного коллектива "Беларуская чыгунка" имеет репутацию надежного и пунктуального перевозчика пассажиров и грузов как в республике, так и за ее пределами. Бережно сохраняя традиции и внедряя современные технологии, компания уверенно движется вперед, постоянно повышая качество предоставляемых услуг".

Глава государства выразил уверенность, что БЖД и в дальнейшем будет локомотивом транспортной отрасли и выполнит все поставленные задачи по модернизации и инновационному развитию.

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам Белорусской железной дороги здоровья, мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших трудовых успехов на благо родной страны.