Поздравление работникам и ветеранам Белорусской железной дороги

Работникам и ветеранам Белорусской железной дороги

Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.

Белорусская железная дорога, которая насчитывает более чем полуторавековую историю, и сегодня один из самых ярких, узнаваемых современных брендов нашей страны и лидер национальной системы перевозок. Ежегодно почти 65 миллионов пассажиров выбирают для поездок по Беларуси и за ее пределы именно поезда, а доставка грузов железнодорожным транспортом суммарно превышает 130 миллионов тонн. Это заслуга вашего дружного и профессионального многотысячного коллектива.

БелЖД ведет постоянную работу по электрификации новых участков, обновлению подвижного состава и внедрению современных информационных технологий в различных сервисах.

Убежден, белорусские железнодорожники и далее сохранят и приумножат свой производственный и технический потенциал, оставаясь в авангарде транспортной отрасли страны.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных успехов.

Александр Лукашенко