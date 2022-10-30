Поздравление работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником.

Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство - одни из важнейших и динамично развивающихся сфер национальной экономики.

Своевременная и надежная доставка пассажиров и грузов внутри страны и за ее пределы - ваша ежедневная задача. И от того, насколько четко она выполняется, зависят мобильность населения и стабильная работа тысяч предприятий.

С учетом складывающейся обстановки в мире сейчас от вас требуются особые ответственность, компетентность, гибкость в логистике. И вы справляетесь со всеми вызовами, наращивая конкурентоспособность и повышая качество своих услуг.

Убежден, что значительный потенциал отрасли позволит и в дальнейшем успешно достигать поставленных социально-экономических целей и реализовывать все проекты в развитии дорожной инфраструктуры Беларуси.

В этот праздничный день искренне желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия.

Александр Лукашенко