Поздравление работникам государственных органов и организаций системы соцзащиты

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты:

Дорогие друзья!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником - Днем работников социальной защиты.

В Беларуси любые преобразования всегда направлены на то, чтобы каждый человек с рождения до глубокой старости был максимально защищен государством.

Важнейшую роль в этом благородном деле играют профессионалы

с большим сердцем - работники социальной сферы. Проявляя искреннюю заботу о своих подопечных - а это в основном дети, люди пожилого возраста и те, чьи физические или ментальные возможности ограничены, - вы способствуете милосердию, состраданию, безусловной поддержке нуждающихся, сохраняя и приумножая эти традиционные для нас национальные ценности.

Убежден, своим добросовестным и созидательным трудом вы продолжите вносить достойный вклад в счастливое будущее Беларуси и ее народа.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов во всех начинаниях.