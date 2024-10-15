Поздравление работникам фармацевтической и микробиологической промышленности

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником.

"Жизнь и здоровье белорусов - наивысшая ценность и цель, которая стоит во главе угла национальной безопасности. Значительный вклад в ее обеспечение вносят трудовые коллективы фармацевтической и микробиологической промышленности, - говорится в поздравлении. - Благодаря вашему труду сегодня белорусская фармпродукция хорошо известна во многих странах, а перечень лекарственных средств постоянно пополняется новейшими разработками мирового уровня".

Глава государства выразил уверенность в том, что преданность профессии и ответственное отношение к делу позволят специалистам достойно отвечать на вызовы времени, эффективно решать стоящие перед отраслью задачи, предоставляя гражданам страны востребованные качественные препараты, укрепляя экономический суверенитет.

Александр Лукашенко пожелал работникам фармацевтической и микробиологической промышленности здоровья, мира, благополучия и успехов в их нелегком труде.