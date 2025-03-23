Поздравление работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

"Вы выбрали для себя непростые, но очень важные и нужные сферы деятельности. От вашей работы во многом зависит качество жизни, удобство и ежедневный комфорт каждого человека. Во многом благодаря вам успешно реализуется Государственная программа "Комфортное жилье и благоприятная среда", в основе которой - обеспечение качественной питьевой водой, капитальный ремонт домов, реконструкция дворовых территорий, совершенствование обращения с твердыми коммунальными отходами, озеленение населенных пунктов и другие значимые проекты", - говорится в поздравлении.

Президент выразил признательность большому коллективу отрасли за самоотдачу и преданность делу, адресовал теплые слова ветеранам, чей многолетний труд служит прекрасным примером для молодежи.

"Убежден, знания и высокий профессионализм помогут добиться всех намеченных целей", - подчеркнул белорусский лидер.

Всем работникам отрасли Александр Лукашенко пожелал здоровья, счастья, воплощения самых смелых планов и прогрессивных идей во имя процветания родной Беларуси.