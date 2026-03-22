Поздравление работникам бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

"Чистота, комфорт и безопасность среды обитания, доступность и разнообразие услуг важны для каждого человека, где бы он не жил - в городской квартире или в сельском доме. Все это своим ежедневным трудом обеспечивает ваш многотысячный коллектив", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что системе ЖКХ удалось достичь позитивных изменений в озеленении территорий, благоустройстве дворов и улиц, проведении капитального ремонта многоквартирных домов. "Искренне признателен ветеранам, чей труд стал фундаментом для нынешних достижений", - добавил он.

"Убежден, и в дальнейшем ваши профессионализм и преданность делу станут залогом реализации намеченных целей. Пусть самые смелые планы по совершенствованию отрасли и повышению качества услуг находят свое воплощение", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ, их родным и близким крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо Беларуси.