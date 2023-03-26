Поздравление работникам бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Беларуси

Работникам бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником.

Ваша многогранная деятельность по созданию и поддержанию порядка и комфорта в домах, городах, деревнях и поселках, профессиональному и качественному решению бытовых вопросов очень нужна людям. Во многом благодаря именно вам чистые и благоустроенные населенные пункты, зеленые и уютные дворы, парки, скверы давно стали визитной карточкой Беларуси.

В этот праздничный день мы говорим спасибо всем сотрудникам и ветеранам отрасли за напряженную и результативную работу.

Убежден, своим добросовестным и созидательным трудом вы продолжите вносить весомый вклад в счастливое будущее нашей прекрасной республики и ее народа.

Желаю успехов в достижении новых целей, стабильности в поступательном развитии, здоровья и счастья вам и вашим близким.

Александр Лукашенко