Поздравление Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву и братский народ этой страны с 45-летием независимости.

"Проявив непоколебимое мужество и патриотизм в самоотверженной борьбе против колониального режима, зимбабвийцы добыли свободу и открыли новую эпоху в истории своего государства, которое сегодня является одним из наиболее прогрессивных в Африке. В Республике Беларусь Вас, непосредственного участника национально-освободительного движения, знают как преданного патриота, который заботится о благополучии граждан. Под Вашим мудрым руководством Республика Зимбабве планомерно развивает экономику, целенаправленно повышает уровень и качество жизни людей, успешно содействует решению вопросов региональной безопасности и глобального порядка, активно расширяет внешнеполитические связи", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Минск и Хараре эффективно взаимодействуют и поддерживают друг друга на политическом уровне, укрепляют гуманитарные связи, реализуют ряд совместных проектов.

"Надеюсь на дальнейшее наращивание динамики межгосударственных отношений. Мне очень приятно отметить положительную роль белорусско-зимбабвийской дружбы в социально-экономическом развитии вашей красивой страны. Буду рад приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле в мае этого года и подробно обсудить перспективные направления деятельности в различных отраслях", - подчеркнул Александр Лукашенко.