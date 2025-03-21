Поздравление Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета министра спорта, отдыха, искусства и культуры Республики Зимбабве, двукратной олимпийской чемпионки по плаванию Кирсти Ковентри.

"Уверен, что избрание одной из самых ярких ваших соотечественниц на такой высокий и ответственный пост поможет вернуть в число приоритетов деятельности международного олимпийского движения уважение, взаимопонимание и мирное сосуществование между народами, сохранение человеческого достоинства, а также уход от глобальной политизации спорта и дискриминации спортсменов", - говорится в поздравлении.

"Надеюсь, при содействии Кирсти Ковентри и реализации совместных проектов и программ мы воспитаем не одно поколение молодых талантливых атлетов, которые откроют новые спортивные высоты и засияют яркими звездами рекордов на спортивном небосводе", - отметил Александр Лукашенко.