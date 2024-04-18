Поздравление Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву и дружественный народ этой страны с Днем Независимости.

Глава государства отметил, что 44 года тому назад Зимбабве сбросило колониальные оковы и обрело возможность самостоятельно проводить собственную внешнюю и внутреннюю политику, направленную на обеспечение устойчивого развития страны и повышение качества жизни граждан. "Беларусь с удовлетворением наблюдает за успешными динамичными изменениями в различных отраслях экономики Зимбабве", - говорится в поздравлении.

Президент обратил внимание на важную роль обмена визитами на высшем уровне для укрепления двусторонних контактов и выразил надежду на скорую встречу с Эммерсоном Мнангагвой на гостеприимной белорусской земле.

"Убежден, практическая реализация достигнутых ранее договоренностей и результаты Вашего будущего визита в Беларусь поспособствуют нашему стратегическому партнерству и плодотворному взаимодействию, ориентированному на долгосрочную перспективу", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Эммерсону Мнангагве крепкого здоровья и успехов, а жителям Зимбабве - счастья и благополучия.