Поздравление Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с 80-летием.

"Под Вашим руководством Зимбабве за последние годы достигла впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии, уверенно отстаивала свои интересы на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит партнерские отношения, которые сложились между Минском и Хараре.

"Убежден, что открытый и доверительный белорусско-зимбабвийский диалог будет способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях, эффективной реализации новых совместных проектов", - отметил Президент.