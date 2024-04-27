Поздравление Президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу с национальным праздником - Днем Свободы.

"Тридцать лет назад ваш славный народ победил постыдное явление апартеида, окончательно добился справедливого отношения к гражданам, права для всех выбирать судьбу своей страны. С того момента ваше государство воплощает в себе идеалы суверенного равенства, многополярности, устойчивого развития, региональной интеграции и одинаковых возможностей для участников международных отношений", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что на протяжении этого времени Беларусь и Южная Африка, имея похожие идеалы и цели, поддерживали друг друга на многосторонних площадках, развивали торговлю, промышленную и научную кооперацию, расширяли контакты между бизнесменами.

"С учетом большого потенциала дальнейшей интенсификации связей Минска и Претории в самых разных отраслях подтверждаю готовность принять Вас с визитом на нашей гостеприимной земле, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества и согласовать совместные планы на будущее", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Сирилу Рамафосе отличного здоровья, долголетия и новых успехов, а дружественному народу Южной Африки - мира и благополучия.