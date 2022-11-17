Поздравление Президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу с 70-летием.

"Выступая с юных лет против несправедливости и угнетения слабых, Вы являетесь достойным преемником Нельсона Манделы, - говорится в поздравлении. - Сегодня благодаря таланту руководителя и богатому опыту государственного деятеля Вы вносите неоценимый вклад в развитие Южно-Африканской Республики".

Глава государства подтвердил заинтересованность Минска в расширении политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с Преторией, основанного на принципах взаимного доверия и равенства.

Александр Лукашенко пожелал Сирилу Рамафосе доброго здоровья, долголетия и новых успехов в ответственной деятельности на пользу страны и народа.