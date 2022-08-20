Поздравление Президенту Венгрии Каталин Новак

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венгрии Каталин Новак с национальным праздником - Днем святого Иштвана.

"Современные вызовы требуют от нас более тесной кооперации. Убежден, что, несмотря на любые сложности, мы сохраним конструктивный диалог в разных отраслях. Подтверждаю искреннее стремление и интерес Беларуси к расширению и углублению всего спектра двустороннего сотрудничества с Венгрией", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко также направил поздравительное послание премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

В нем говорится, что белорусов и венгров объединяют вера в правду и справедливость, любовь к Родине, стремление беречь традиции и защищать родных и близких. "Несмотря на существующие серьезные угрозы и геополитические игры, наши страны продолжают постепенно отстаивать свое право быть суверенными и независимыми государствами, - подчеркнул Президент. - Разделяю ваше стремление к поддержанию мира. Республика Беларусь продолжает выступать за укрепление региональной и глобальной безопасности на принципах совместной ответственности, формирование устойчивой стратегической стабильности. Уверен, что мы сумеем внести значительный вклад в установление согласия между членами международного сообщества".