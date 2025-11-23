Поздравление Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения.

"Политическая мудрость, высокий патриотизм и непоколебимая верность народу определили Ваш жизненный путь борца за свободу и суверенитет Венесуэлы", - говорится в поздравлении.

"В сегодняшних непростых геополитических условиях мы становимся свидетелями рождения нового многополярного мира, в котором голос каждого государства будет иметь силу и значимость. Необходимо приложить максимум совместных усилий, чтобы этот справедливый миропорядок стал реальностью в ближайшее время", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь в своей внешней политике неизменно выступает за поддержку братского венесуэльского народа. "Мы последовательно солидарны с боливарианским правительством во главе с Вами и осуждаем любые агрессивные действия против независимой Венесуэлы, которые необоснованно напрягают региональную обстановку в Карибском бассейне и Латинской Америке - Зоне мира, объявленной еще в 2014 году на саммите СЕЛАК в Гаване", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что героическое прошлое и сила духа верных сыновей Боливарианской Венесуэлы обеспечат непоколебимую устойчивость государства к многочисленным угрозам, а последовательное развитие белорусско-венесуэльского стратегического партнерства будет содействовать миру и процветанию обеих стран.

Президент Беларуси пожелал Президенту Венесуэлы здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов на всех направлениях государственного управления, а гражданам этой страны - единства, духовной поддержки и заступничества первых канонизированных венесуэльских святых Хосе Грегорио Эрнандеса и монахини Кармен Рендилес Мартинес.