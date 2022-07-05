Поздравление Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости.

"Благодаря принятым решениям о "перезагрузке" двусторонних отношений межгосударственные контакты Минска и Каракаса существенно активизировались, - говорится в поздравлении. - Объединение усилий позволит эффективно противостоять деструктивной политике Запада и обеспечить нашим государствам устойчивое развитие в существующих сложных условиях. Считаю, что это очень своевременный шаг с учетом глобальных вызовов, с которыми столкнулись наши страны в последнее время".

Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова продолжать укрепление дружбы с Венесуэлой через расширение политического, торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного, военного и культурного сотрудничества.

Александр Лукашенко пожелал Николасу Мадуро доброго здоровья и долголетия, а венесуэльскому народу - мира и процветания.