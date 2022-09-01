Поздравление Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем Независимости.

"Современный Узбекистан уверенно идет по пути масштабных экономических и социальных реформ, добиваясь устойчивого роста благосостояния своих граждан. Укрепляется международный авторитет государства, играющего важную роль в формировании системы региональной безопасности Центральной Азии", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что общая нацеленность на реализацию существенного потенциала белорусско-узбекского сотрудничества станет залогом успешного развития двусторонних отношений, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы и взаимного доверия между народами.

Глава государства пожелал Шавкату Мирзиёеву доброго здоровья, счастья и воплощения всего задуманного, а жителям Узбекистана - мира и процветания.