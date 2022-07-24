Поздравление Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 65-летием.

"В наше время с его беспрецедентным уровнем угроз и вызовов национальной безопасности особенно актуален запрос на сильное и мудрое руководство. Присущие вам преданность интересам Отечества, самоотдача, готовность взять ответственность на себя характеризуют вас как настоящего лидера нации", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Президента Узбекистана в развитие плодотворных и доверительных межгосударственных отношений, конструктивное взаимодействие Минска и Ташкента в рамках интеграционных образований.

"Убежден, предстоящий в сентябре в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества под вашим председательством будет содействовать решению острых международных проблем и обеспечению мира в регионе", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья на долгие годы, добра и благополучия.