Поздравление Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения.

"Успехи Республики Узбекистан в укреплении государственности, модернизации экономики и повышении авторитета на международной арене являются бесспорным свидетельством правильности проводимого Вами курса, а также Вашего беззаветного служения узбекскому народу, - говорится в поздравлении. - Выражаю твердую уверенность в том, что традиции братской белорусско-узбекской дружбы продолжат быть прочной основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, которому Минск придает особое значение".

Александр Лукашенко пожелал Шавкату Мирзиёеву доброго здоровья и неисчерпаемой жизненной энергии для новых ярких свершений на благо Узбекистана.