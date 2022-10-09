Поздравление Президенту Уганды Йовери Мусевени

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Уганды Йовери Мусевени с национальным праздником - Днем Независимости.

Глава государства выразил уверенность, что обе страны имеют значительный потенциал для развития отношений по таким направлениям, как торговля, промышленность, сельское хозяйство и образование.

"Убежден, что совместными усилиями мы сумеем реализовать ряд проектов, которые позволят увеличить товарооборот между нашими странами, создать новые рабочие места и повысить уровень сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Йовери Мусевени крепкого здоровья и успехов, а народу Уганды - благополучия и процветания.