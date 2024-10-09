Поздравление Президенту Уганды Йовери Мусевени

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Уганды Йовери Мусевени с Днем Независимости.

"Провозглашение самостоятельного политического курса в 1962 году стало началом нового этапа в истории вашей страны, открыло возможности для ее устойчивого социально-экономического развития, - говорится в поздравлении. - Политика Уганды основывается на близких белорусам принципах самоопределения народов, мирного сосуществования, уважения, невмешательства во внутренние дела суверенных государств, сохранения традиционных ценностей и культуры".

Беларусь, как подчеркнул Президент, считает Уганду своим перспективным партнером в Восточной Африке. "Мы имеем значительный потенциал для повышения уровня двусторонних контактов и динамики сотрудничества", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Йовери Мусевени отличного здоровья, оптимизма и новых успехов в решении государственных задач, а всем жителям Уганды - мира и согласия.