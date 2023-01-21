Поздравление Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

"После распада Советского Союза нашим странам благодаря общей истории удалось не только сохранить дружественные отношения, но и выстроить плодотворное сотрудничество во многих сферах, наладить новые кооперационные связи, - говорится в поздравлении. - Убежден, что накопленный за три десятилетия позитивный опыт взаимодействия Минска и Ашхабада станет основой для дальнейшего успешного развития двустороннего партнерства на благо граждан Республики Беларусь и Туркменистана".

Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову доброго здоровья, сил и энергии для свершений во имя процветания государства, а туркменскому народу - счастья и благополучия.

В поздравительном послании Президента Туркменистана, поступившем в адрес Президента Беларуси, говорится, что отношения между странами опираются на взаимоуважение, равноправие и обоюдное доверие. "Туркменистан заинтересован в расширении двусторонних связей. Убежден, что, благодаря совместным усилиям, сотрудничество между нашими странами будет и далее развиваться в интересах обоих народов", - говорится в поздравлении.

Сердар Бердымухамедов пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и новых успехов в работе, а дружественному народу Беларуси - мира и дальнейших прогресса и процветания.