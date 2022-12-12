Поздравление Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Международным днем нейтралитета.

"Уникальный статус Туркменистана, закрепленный Резолюцией ООН и положенный в основу внешнеполитического курса вашего государства, подчеркивает миролюбивый характер туркменского народа, его заинтересованность в спокойном и поступательном развитии", - говорится в поздравлении.

Сложившиеся между Минском и Ашхабадом дружественные отношения будут способствовать активизации диалога по широкому ряду направлений и дальнейшему углублению белорусско-туркменского сотрудничества, убежден Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и добра, а жителям Туркменистана - благополучия и согласия.