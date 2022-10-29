Поздравление Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с национальным праздником - Днем Республики.

"На протяжении всей своей богатой истории Турция играла значительную роль как одна из крупнейших стран мира в политическом, экономическом и социальном измерениях. Сегодняшние достижения Анкары благодаря Вашим важным инициативам содействуют дальнейшему повышению авторитета страны, укреплению турецкой государственности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства выразил надежду, что, несмотря на современные вызовы, традиции взаимного уважения и дружбы двух народов продолжат служить прочной основой для поступательного развития белорусско-турецкого диалога.

"Убежден, существует значительный потенциал для наращивания двустороннего сотрудничества в областях торговли, экономики, науки и технологий", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал: "В этот торжественный день сердечно желаю Вам доброго здоровья и новых свершений на благо Отечества, а народу Турции - счастья, мира и согласия".