Поздравление Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником - Днем Республики.

"За годы независимости ваша страна, безусловно, добилась значительных успехов во всех сферах государственного строительства. Современная Турция уверенно движется путем прогресса и модернизации, отыгрывает важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе и мире", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил: "Минск и Анкару связывает множество интересных проектов в самых разнообразных областях: от торговли и инвестиций до гуманитарной сферы. Ежегодно увеличивается количество белорусов, которые посещают вашу солнечную страну с туристическими целями. Благодаря развитым транспортным коммуникациям и отмене визового режима турецкие граждане также имеют отличные возможности почувствовать отличительные черты белорусского характера - гостеприимство и искренность".

"С большим удовольствием вспоминаю нашу содержательную встречу в Астане в июле этого года. Готов продолжить двусторонние контакты и с благодарностью воспользуюсь Вашим приглашением посетить Турцию с официальным визитом", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану

доброго здоровья и успехов в политической деятельности, а дружественному турецкому народу - мирного неба, единства и процветания.