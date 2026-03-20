Поздравление Президенту Туниса Каису Саиду

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туниса Каиса Саида с национальным праздником - Днем Независимости.

"В этот праздничный день хочу особо отметить Ваши политическую волю, решимость и огромный опыт мудрого государственного деятеля, которые вносят неоценимый вклад в социально-экономический рост Тунисской Республики и повышение благополучия ее граждан", - говорится в поздравлении.

Белорусский лидер подчеркнул заинтересованность Минска в расширении двустороннего сотрудничества во всех отраслях взаимного интереса. "Надеюсь, при вашей поддержке белорусско-тунисский диалог получит дополнительный импульс и достигнет масштабов, соответствующих его потенциалу", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Каису Саиду здоровья и успехов на ответственной должности, а народу Туниса - мира и согласия.