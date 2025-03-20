Поздравление Президенту Туниса Каису Саиду

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туниса Каиса Саида с национальным праздником - Днем Независимости.

"Республика Беларусь рассматривает вашу страну в качестве важного партнера в Северной Африке и готова к углублению политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Минск и Тунис заинтересованы в построении справедливого многополярного мира, основанного на принципах неизменного уважения и равноправия. В этой связи подчеркиваю значимость взаимной поддержки на площадках ООН, Движения неприсоединения и БРИКС", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что дружественные отношения между народами обеих стран будут и в дальнейшем укрепляться, способствовать активизации всего спектра двусторонних контактов.

Александр Лукашенко пожелал Каису Саиду и его близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, а жителям Туниса - мира и процветания.