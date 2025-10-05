Поздравление Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения.

"Ваши беззаветное служение интересам Таджикистана, усилия по сохранению богатого культурного наследия таджикского народа, а также вклад в дело упрочения регионального мира и безопасности заслуживают самой высокой оценки", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что нынешний уровень стратегического партнерства, поддержки между Беларусью и Таджикистаном является надежным фундаментом для достижения амбициозных целей социально-экономического развития двух стран и повышения благосостояния народов.

"Зная Вас как давнего доброго друга Беларуси, уверен, что Ваша активная деятельность на высшем государственном посту и впредь будет способствовать углублению двусторонних контактов между Минском и Душанбе", - отметил белорусский лидер.

Президент Беларуси пожелал Президенту Таджикистана крепкого здоровья на долгие годы, счастья и неизменных успехов во всех начинаниях.