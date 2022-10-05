Поздравление Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения.

"Высокий профессионализм, компетентность, незаурядная энергия и мудрость делают Вас ярким примером политического лидера, успешно решающего сложные государственные задачи", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что уверенное и динамичное развитие Республики Таджикистан неразрывно связано с проводимой лидером страны последовательной и взвешенной политикой, которая позволяет обеспечивать неуклонный рост авторитета страны на международной арене и благосостояния ее народа‚ сохранять мир и согласие в обществе.

"Искренне благодарен за Ваш конструктивный и заинтересованный подход к развитию белорусско-таджикских отношений. Убежден, что наша предстоящая встреча в солнечном и гостеприимном Душанбе придаст дополнительный импульс многоплановому стратегическому сотрудничеству двух стран в интересах братских народов", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону крепкого здоровья, благополучия и достижения намеченных целей.