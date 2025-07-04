Поздравление Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и всех американцев с Днем Независимости.

"В период Вашего первого президентства Минск и Вашингтон стали на путь нормализации отношений. К сожалению, в определенный момент белорусско-американское взаимодействие отошло от той позитивной линии, - отметил Глава государства. - Убежден, что такое положение не соответствует национальным интересам ни наших стран, ни народов. Пришло время его изменить".

Беларусь всегда выступала за построение конструктивного и уважительного диалога с США, подчеркнул Президент. "Надеюсь на восстановление положительной динамики межгосударственных контактов и реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко адресовал Дональду Трампу и народу США наилучшие пожелания мира, благополучия и процветания.