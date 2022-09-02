Поздравление Президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуку

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука с национальным праздником.

"Вьетнамский народ хорошо знает цену независимости и права самостоятельно проводить внутреннюю и внешнюю политику. Современные достижения Ханоя воспринимаются с большим уважением далеко за пределами вашей страны", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул важность того, что в сегодняшнем меняющемся мире белорусско-вьетнамские отношения продолжают поступательно развиваться и сохраняют твердый дружественный характер.

Президент Беларуси выразил надежду на еще более активное расширение экономического взаимодействия, особенно в таких традиционных для наших стран областях как машиностроение, сельское хозяйство, фармацевтика, образование, наука и туризм.