Поздравление Президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и сирийский народ с Днем эвакуации - символом независимости и суверенитета этой страны.

"Продолжительное время жители вашего государства мужественно противостоят несправедливому внешнему давлению и угрозе распространения терроризма в стране и во всем регионе Ближнего Востока, - отметил Глава государства. - Искренне уверен, что сирийцам под силу преодолеть существующие трудности и выйти на путь возрождения республики. А мы в свою очередь продолжим поддерживать братскую Сирию для достижения мира, стабильности и расцвета".

Президент Беларуси убежден: "Установленные между Минском и Дамаском связи, которые традиционно характеризуют открытый диалог и взаимовыгодное сотрудничество, будут и в дальнейшем углубляться".

Александр Лукашенко пожелал Президенту Сирии крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному народу Сирии - согласия и благополучия.