Поздравление Президенту Сирии Башару Асаду с Днем эвакуации

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сирии Башара Асада с национальным праздником - Днем эвакуации.

"Под Вашим руководством страна мужественно выдерживает испытания в условиях жестких санкционных ограничений и политического давления со стороны агрессивного Запада, справляется с последствиями природных катаклизмов, - говорится в поздравлении. - Беларусь продолжит оказывать необходимую помощь братской Сирии для скорейшего преодоления невзгод, которые обрушились на ваше государство".

В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Минском и Дамаском, напомнил белорусский лидер. "Придавая историческое значение этой юбилейной дате, хочу подчеркнуть, что Беларусь намерена наращивать взаимовыгодное сотрудничество с Сирией. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное развитие при Вашей личной поддержке межгосударственного диалога по всем направлениям".

Александр Лукашенко пожелал Башару Асаду крепкого здоровья и мира.