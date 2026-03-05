Поздравление Президенту Сербии Александру Вучичу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича с днем рождения.

Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Александра Вучича в расширение двустороннего сотрудничества. "Уверен, его активизация в нынешних сложных геополитических условиях соответствует ожиданиям граждан и будет содействовать устойчивому развитию Беларуси и Сербии. То чувство взаимопонимания, которое существует между нашими народами, является прочным фундаментом для продолжения конструктивного межгосударственного диалога", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что поддержание доверительных связей будет и в дальнейшем служить реализации потенциала партнерства между двумя странами.

Президент Беларуси пожелал Президенту Сербии крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.