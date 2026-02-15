Поздравление Президенту Сербии Александру Вучичу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича с Днем государственности.

"В нашей стране рады убедительным достижениям Сербии в обеспечении устойчивости национальной экономики и повышении благосостояния своих граждан в современных чрезвычайно непростых условиях", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Минск и Белград, несмотря на препятствия и вызовы, находят новые возможности для кооперации в приоритетных сферах.

Президент подтвердил неизменную заинтересованность в развитии плодотворного сотрудничества с Сербией, продолжении политического диалога и расширении контактов на всех уровнях.

"Мы нацелены и в дальнейшем отстаивать наши общие цели и ценности на международной арене, поддерживать друг друга по актуальным вопросам региональной и глобальной повесток дня. Уверен, что успешное партнерство Минска и Белграда будет способствовать миру и стабильности на Европейском континенте", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Александру Вучичу здоровья, осуществления планов и успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому сербскому народу - процветания и прогресса.