Поздравление Президенту Сербии Александру Вучичу

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сербии Александра Вучича с Днем государственности.

"Этот праздник символизирует неуклонное стремление сербов к независимости, сохранению национальной идентичности и укреплению суверенитета своей страны, - говорится в поздравлении. - Мужественно преодолевая все испытания, Белград продолжает успешно решать актуальные социально-экономические задачи, поддерживать мир в регионе, отстаивать самостоятельность и проводить сбалансированную внешнюю политику".

В Беларуси высоко ценят отношения с Сербией, основанные на традициях братской дружбы, культурной и духовной близости, обратил внимание Глава государства. "Уверен, что дальнейшее развитие двустороннего политического диалога, полноценная реализация потенциала белорусско-сербского сотрудничества и взаимная поддержка на международной арене целиком соответствуют интересам наших народов", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Александру Вучичу крепкого здоровья и новых успехов на ответственной государственной должности, а всем жителям Сербии - согласия и процветания.