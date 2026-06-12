Поздравление Президенту России Владимиру Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России.

"Российская Федерация – уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации", – говорится в поздравлении.

"Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов", – отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя Отчизны, а гражданам России – счастья и благополучия.

Поздравительные послания от Президента Беларуси также направлены Председателю Правительства России, Председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и Председателю Государственной думы, Председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.