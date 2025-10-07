Поздравление Президенту России Владимиру Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения.

"Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире, - говорится в поздравлении. - Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег".

Белорусский лидер уверен, что заложенные совместными действиями основы отношений союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией послужат надежным ориентиром для будущих поколений граждан двух государств.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшем государственном посту.