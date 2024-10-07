Поздравление Президенту России Владимиру Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения.

"Ваши глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят последовательную твердую позицию Владимира Путина и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства, которые способствовали значительной активизации экономической интеграции.

"Уверен, сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам и обеспечивающие расширение многоплановых связей между нашими странами", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину доброго здоровья и долголетия, счастья и успехов в государственной деятельности на благо российского народа и России.