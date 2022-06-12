Поздравление с Днем России

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с Днем России Президента России Владимира Путина, а также Председателя правительства России Михаила Мишустина, Председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентину Матвиенко, Председателя Государственной Думы Федерального собрания Вячеслава Володина.

В поздравлении Президента Республики Беларусь в адрес Президента Российской Федерации сказано:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

От души поздравляю Вас с Днем России.

В сложных геополитических условиях Российская Федерация уверенно защищает свои национальные интересы, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития.

Патриотизм и сплоченность граждан, поддержка и высокий уровень доверия к проводимому руководством страны курсу - достойный ответ на предпринимаемые в отношении России недружественные действия. Не сомневаюсь, что россияне, как это было неоднократно в истории, стойко преодолеют все трудности и испытания.

Убежден, подлинно союзнические отношения между Минском и Москвой в полной мере отвечают интересам братских народов наших государств.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, добра и благополучия, а жителям России - мира и согласия.

С уважением, Александр Лукашенко".