Поздравление Президенту Республики Сингапур Халиме Якоб

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Сингапур Халиму Якоб с Днем независимости этой страны.

"За пятьдесят семь лет суверенитета ваша красивая страна стала ведущим торговым центром в Южно-Восточной Азии, настоящей жемчужиной АСЕАН. Опыт социально-экономического преобразования Сингапура является отличным примером эффективного развития самостоятельного и независимого государства", - отметил Президент.

Глава государства также подчеркнул: "В год празднования тридцатилетия установления дипломатических отношений между Минском и Сингапуром мне особенно приятно отметить успешное расширение двусторонних связей, поступательное увеличение товарооборота, рост интереса к Беларуси как одной из стран-основательниц Евразийского экономического союза.

Президент выразил надежду на продолжение плодотворной совместной работы ради благополучия двух народов независимо от геополитической конъюнктуры.

"Подтверждаю заинтересованность в повышении интенсивного политического диалога, наращивании взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как наука и технологии, сельское хозяйство, машиностроение, фармацевтика", - отметил Александр Лукашенко.