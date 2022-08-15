Поздравление Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Корея Юн Сок Ёля с национальным праздником - Днем Освобождения.

Глава государства подтвердил заинтересованность Минска в дальнейшем развитии экономического и научно-технического сотрудничества с Сеулом, а также в расширении межчеловеческих контактов, обмене опытом среди научных деятелей и представителей деловых кругов.

"Убеждены, что при наличии взаимной политической воли мы сумеем вывести отношения между Республикой Беларусь и Республикой Корея на качественно новый уровень", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Юн Сок Ёлю счастья, здоровья и долголетия, а народу страны - мира и благополучия.